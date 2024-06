Paul MacCartney vuelve a la Argentina

El ex Beatle prometió volver al país tras 5 años de ausencia de los escenarios argentinos. El primer show está programado para el próximo 5 de octubre en el estadio de River Plate, mientras que el segundo será el 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. “Me parece que está todo súper calculado para que haya más fechas en River; primero se tiene que agotar la primera para que después se agreguen más shows”, opinó Florencia Barbalace, periodista especializada en rock.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la especialista destacó la trayectoria del reconocido artista y explicó que las entradas estarán a la venta a partir de mañana a las 10 hs. por la plataforma All Access. Todavía no están confirmados los precios para Buenos Aires, pero en Córdoba las entradas oscilan entre los $85.000 y $1.600.000.

“La gira es corta; hasta ahora tocó en pocos países como los Estados Unidos, Australia, México y Brasil; hace pocos lugares y se queda varios días en cada destino”, detalló Barbalace, quien también recordó que el cantante estuvo en el país carioca a fines del año pasado, pero no pisó suelo argentino. Este año, sus fanáticos tendrán una revancha.