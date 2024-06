Juntos por el Cambio acompañará todas las modificaciones en la Ley Bases

La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Ávila, defendió la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida, así como también del proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. De esta forma, adelantó que su bloque “apoyará todo lo que sean modificaciones e incorporaciones en beneficio de que la norma salga”, teniendo en cuenta que el gobierno aceptó más de 50 cambios en el dictamen de mayoría, entre los que se destaca la eliminación de Aerolíneas Argentinas, Radio Televisión Argentina y Correo Argentino del listado de privatizaciones.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la legisladora apuntó contra los senadores Carambia y Gadano de Santa Cruz (sin mencionarlos), tras anunciar que no iban a dar quórum para el tratamiento de la ley: “no entiendo la actitud de algunos senadores que un día dicen que van a votar y al otro no; es poco serio, acá no estamos jugando; acá tiene que ver la palabra empeñada y tenemos que ser serios, responsables, coherentes y estar a la altura de lo que el pueblo nos está pidiendo”, agregó. Asimismo, resaltó que Juntos por el Cambio tiene “el compromiso y la responsabilidad de pensar en el país por encima del oportunismo político” y cruzó a la oposición que convocó a marchar al Congreso: “esas no son marchas espontáneas, tienen un fin político que es poner palos en la rueda al gobierno”, afirmó.

En el mismo sentido, Ávila criticó a los diputados que dieron media sanción a la movilidad jubilatoria y los calificó de “irresponsables fiscales”: “son decisiones que no tengo duda de que lo que intentan es desestabilizar al gobierno”. Además, resaltó que el Congreso está en “mora” porque todavía no le dio ninguna ley al Ejecutivo: “¿por qué hay presidentes que sí tuvieron las mismas herramientas y este gobierno no? hay un motivo político para que a este gobierno le vaya mal”, recalcó.