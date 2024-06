Luz de Fuego vuelve a encenderse este sábado

Luz de Fuego es una fogata que se realiza cada año en el Parque Avellaneda gracias a la gestión vecinal que no solo juntan objetos para la conformación de la pira, sino también organizan una gran caravana artística.



Hector Alvarellos, Director del Grupo de Teatro Callejero La Runfla, uno de los actores culturales más importantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, visitó los estudios de FRECUENCIA ZERO para contar cómo se llevará adelante el circuito que precederá el encendido de la tradicional fogata.



El inicio del ritual de este sábado 29, será a las 16 hs.en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio El Olimpo, Ramón Falcón 4250 y Av. Olivera, finalizando la recorrida barrial en las canchas Peuser cerca de las 18.30 hs. Allí se quemará el fantoche de las miserias junto a todos los presentes, con la coordinación del Grupo de Teatro Callejero La Runfla