Termina junio y la inflación puede superar el 5%

En los últimos días del mes, las consultoras privadas comienzan a cerrar el balance de las últimas semanas en cuanto a aumento de precios. El economista José Castillo destacó que “termina el mes, el semestre y terminó también una etapa del gobierno donde decía que no tenía instrumentos para desarrollar sus políticas económicas porque ahora tiene Ley Bases y Paquete Fiscal”. En este contexto, la inflación sigue en la mira debido a que se pronostica un aumento en comparación a mayo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista político opinó que “en junio la inflación será un poquito más alta, alrededor del 5,5% porque las consultoras más optimistas dan un número cercano a 5 y las más pesimistas uno cercano a 6”.

Asimismo, resaltó que junio fue el primer mes “en que las reservas del Banco Central no solo no subieron, sino que bajaron, lo cual configura una alerta naranja para el Ejecutivo”. Además, en cuanto a la Ley Bases y Paquete Fiscal sostuvo que “los sectores de poder agradecen, pero no piensan invertir”, con lo cual el segundo semestre de Milei aún se plantea con más dudas que certezas.