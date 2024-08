Baja la inflación, pero sube la pobreza

Esta semana, el INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor de julio, el cual fue del 4%, la cifra más baja del último año. Sin embargo, la inflación interanual fue del 263,4%, mientras que el 2024 ya acumula un alza del 87%. En este contexto, se conocieron también datos alarmantes de la UCA, que sostienen que el 63% de los niños y adolescentes argentinos son pobres y el 16,2% indigentes. UNICEF también se refirió a la pobreza infantil y sostuvo que un millón de chicos no cumplen con las comidas básicas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo analizó el panorama económico nacional a la luz de estos datos y adelantó lo que podría pasar el próximo año: “vamos a ver una recuperación estadística tal como pasó en 2021 cuando se lo comparaba con el año de la pandemia, pero no hay dudas de que no va a haber una recuperación real en términos de bolsillo”, resaltó.

José Castillo, economista.

Asimismo, destacó que “la situación es crítica”, teniendo en cuenta que “una familia tipo necesita $900 mil pesos para no ser pobre, sin tener en cuenta el alquiler, porque sino sería $1 millón 200 mil”. Por otro lado, remarcó que “hay aproximadamente medio millón de personas que han perdido sus empleos o han tenido que reemplazar el anterior por uno de menor calidad”.