“Mataderos es el rasgo identitario fundamental de lo que soy”

Sebastían Varela del Río y una charla sobre cómo hacer streaming, los cambios en los medios, la intimidad de la Selección Argentina y el glorioso fútbol amateur.

Su primer trabajo

Fue en un torneo de fútbol amateur en el cual me daban las planillas que tenían los resultados, goleadores, creo que la formación de los equipos, y una línea que el árbitro ponía cómo había sido el partido, una frase. Y yo con eso tenía que hacer una crónica, por cada una me pagaron un peso.

La cantidad de gordos jugadores amateurs que habrán hecho goles increíbles en esas crónicas construidas, ja. Y después, el primer laburo pago es increíble, porque es un salto insólito, en la venida de los Rolling Stones, año 2006. Un profesor mío de Deportea, que laburaba en la agencia, me dijo que necesitaban a alguien para cubrir el color del espectáculo.

El cambio en el modo de hacer periodismo

No sé si me di cuenta. Fue pasando laboralmente también, porque muchos lugares de los que me fui, o muchos de los lugares que me echaron, o muchos de los lugares que cerraron, medio que me fue ocurriendo. Soy una persona que trata de buscar cosas nuevas, con lo cual medio que fue para mí como un desafío. Me sigue gustando escribir. Nosotros somos una generación que ha atravesado las dos eras, si se quiere, las nuevas generaciones, no, ya nacen con esta.

En relación al aprendizaje en el mundo de los nuevos medios, en mi caso, fui aprendiendo de la gente que me fui encontrando. Y me costó además, porque yo siempre fui obstinado en términos de lo estilístico. A mí nunca me gustó hablar de lo que se hablaba o esto que hoy se le llama alimentar el algoritmo, supongamos. Igual yo lo hago, pero en términos de temática sobre todo y de estilo, a mí nunca, cuando había un debate sobre quién es mejor, si Bianchi o Gallardo, supongamos, un debate super trillado, a mí eso me aburría ya, entonces no me subía a esa ni en la primera cuadra del debate. Tenía mi línea como de otra índole, qué sé yo, con Boca me pasaba, que me puteaban los editores porque yo he ido a entrenamiento y conté que en realidad no pasaba nada. Hice toda una crónica sobre que en realidad parecía que pasaba de todo, pero no pasaba nada. Y claro, eso en un lugar como Boca era raro. Había que bancarla.

El adiós a la información minuto a minuto

El streaming emerge por condiciones particulares que tiene, en términos de cómo puede ser hecho y cómo puede ser transmitido. Pero además, en términos de contenido, sí hay una cosa muy laxa, muy liviana, que viene de ahí. Como todo ese ciclo se empieza a terminar o empieza a modificarse, y también el streaming debe complejizar su agenda y su oferta y su producción. Entonces no creo para nada que dure para siempre. De hecho, creo que se está terminando eso. A pesar de que parece que está recontra en auge, creo que se está terminando. El que abre un canal hoy para hablar pavaditas solamente y pavaditas, lo está haciendo tres años tarde para mí. Que igual le puede funcionar como negocio, está perfecto. Pero me parece que ya es momento de empezar a jugar eso también con otras cosas.

La planificación de los contenidos

Trato de darle un marco de referencia clásico de tiempos, ediciones, etc. Después voy tratando de alimentarlo sin perder la esencia de que me guste hacerlo, de que lo haga orgánicamente de acuerdo a lo que me va pasando sean cosas que yo quiero decir y no que me obligó a decir porque tengo que llenar un espacio de una red social.

Esa siempre fue mi tesis. He tenido temporadas de más y menos publicaciones por eso. Entiendo que el consejo para alimentar el algoritmo es ser muy consuetudinario y muy estratégico en términos de la disposición de tiempo. No es algo que me sienta bien con eso. Prefiero pagar algún pequeño costo, pero hacerlo a la gana. Es como la voy sintiendo, voy viendo.

El mundo de los streamers

Para mí lo más interesante que me enseñó el mundo de los streamers al que yo entré tarde y a destiempo y con la cosa ya jugada, es esa capacidad de colaboración que tiene. Que en el mundo del periodismo era completamente distinto. Yo me acuerdo de ir a hacer una nota en una competencia y al lado mío estaba el periodista que pertenecía a otro medio pero ese medio era el mismo multimedia para el que yo trabajaba y ese tipo se enojaba porque yo hacía una nota y él no, o sea me competía.

Hay una cosa colaborativa que a mí me copa me copa de la gente de internet en general está bueno eso, está bueno eso yo creo que el periodismo tiene que aprender de eso a veces nos ha pasado que hacíamos un evento de streaming y hay una determinada persona que trabajaba en determinado canal y tiene perfil de streaming y lo quería mostrar al evento y el canal nos decía que no y es una lógica muy vieja pero esto no es canal 9 contra canal 11 y a la persona que vos tenés le sirve venir y además a tu activo si querés pensarlo comercialmente tu activo crece cuando se rodea de todo este quilombo que va a pasar pero bueno, qué sé yo es una lógica de las empresas y del periodismo que yo creo que hay que aprender de los streamers eso.

AFA Estudio

Mi arribo a AFA Estudio es por medio de Nico Novello que es el gerente de comunicación y prensa de AFA. Lo conocí a Nico de toda mi época cubriendo la selección para Clarín y demás y haciendo notas y había tenido un podcast sobre la selección con lo cual éramos muy conocidos. Me invitó a ver un lugar que era un estudio de dos pisos me dice esto iba a ser radio y televisión pero ahora estamos pensando en armar un canal de stream acá, oficial a la selección y bueno, me sumé. Lo lindo de eso es haberme sumado a algo que se estaba armando entonces no había ni siquiera dónde copiar porque no había un equipo o selección que tuviera algo así entonces bueno medio que se fue haciendo.

Humanizar al jugador

Creo que el objetivo fundamental que tiene AFA Estudio y lo que a mí me interesa hacer en términos de comunicación y fútbol eso es lo que yo he tratado de hacer siempre y esto con el tono que tiene con la divergencia que tiene con el gusto más o menos que pueda tener es humanizar al protagonista cuando la gente ve al futbolista más cerca, más humano se da un círculo más virtuoso para mí en términos incluso de la compresión del error estamos en una era en la que las redes sociales y también lo tóxico que se ha vuelto uno lo ve en un posteo de Instagram yo creo que es momento de acercar, de contar las debilidades los grises o de hablar de una manera más relajada de lo que se habla y ha pasado con casos puntuales no importa quién, tal jugador que uno después va y lo lee en los comentarios y dice yo a este le tenía bronca pero lo vi y me parece un tipazo si nosotros logramos eso está perfecto me parece que va por ahí y al final los jugadores de fútbol más allá de sus realidades que hablan de selección económica por ejemplo, o de fama son personas que tienen los mismos problemas que nosotros lo más fácil a la hora de putear a alguien es tenerlo lejos siempre digo esto yo cuando vos más lejos tenés a alguien es más fácil se te hace putear ahora cuando el que tiene que putear se te sienta en la misma mesa que vos decís, para este no es o por ahí sí es un hijo de puta y ya estoy charlando o ya estoy viéndolo de al lado y ya es otra cosa no es tan fácil putearlo entonces me parece que eso el acercar parte y el humanizar a la parte mejora el diálogo.

El principal activo que tiene esta selección es que es una familia, cuando digo que es una familia no quiere decir que sea un regreso de sonrisas y chistes las 24 horas, como una familia hay lealtad, hay pertenencia, los problemas se resuelven adentro, se tira todo para el mismo lado y los momentos felices son triplemente felices porque son con los tuyos, yo creo que ese es el clima familiar de la selección y cuando digo familia digo las relaciones entre los protagonistas y también el clima de concentración es un clima familiar, las familias están en las concentraciones, van, vienen, entran a visitar a los jugadores, eso para mí es un activo de este tiempo altísimo, y después creo que eso se cristaliza en momentos como el de Messi.

Fútbol amateur

Es un fútbol primero, no rentado, segundo en el que hay poco espacio para el negocio y eso a mí me cautiva, vos fijate en el fútbol amateur, el botín nuevo es vilipendiado, el botín nuevo es una carencia, no un activo, es como el salame este que vino con botines nuevos y el que mejor juega probablemente tiene más gastado, eso contrafácticamente con las lógicas comerciales del resto de los lugares, a mí ya me convoca de por sí, porque al final el fútbol amateur, el fútbol 5 no necesita un entorno súper virtuoso, súper armado, hay canchas que son horribles pero son hermosas y a mí eso ya de por sí, que haya relativo poco espacio para el negocio y que la gente lo haga porque quiere y no porque está buscando llegar a un lugar, ganar dinero, hacerse famoso, que igual los lugares en los que eso pasa son súper válidos, pero a mí eso ya está buenísimo porque nadie ilumina acá porque no hay dónde sacar dinero, bueno yo quiero mirar acá porque me convoca. Un gordo que va el martes a las 11 de la noche a jugar con los amigos tiene un amor por el fútbol en la máxima pureza, el amor por el fútbol tiene mucho más amor por el fútbol que aquellos que hablamos de fútbol de manera rentada o de aquellos que trabajan en el fútbol por ahí porque al final lo hacen por una función vocacional pero también por una función plenamente de puesto laboral, un gordo que va un martes a las 11 de la noche tiene más amor por el fútbol que por ahí incluso un jugador profesional.

Mataderos

A ver, Mataderos es fuera de mi familia el rasgo identitario fundamental de lo que soy, es el lugar al que siempre vuelvo, hasta donde sea que vaya, vuelvo a Mataderos, y eso a mí me parece un buen ancla para no perder ninguna referencia nunca, y para seguir siendo lo que me gusta ser, eso es de por sí, o sea, a mí me define y me convoca completamente, Mataderos, como identidad barrial, el tipo de gente, lo que esa gente hace, cómo esa gente te mira a la cara, que no pasa en todos lados eso, los lugares donde festejamos, nos juntamos, celebramos, o incluso lloramos, eso para mí es un pilar fundamental y espero no perderlo nunca, o sea, por eso digo que siempre es un lugar para volver, porque está buenísimo ir a un montón de lugares, pero yo creo que siempre hay que volver al barrio.