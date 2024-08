Franco Colapinto llega a la Fórmula 1

Por primera vez en 23 años, la Argentina volverá a tener un corredor en la máxima categoría del automovilismo mundial. La escudería Williams anunció que Franco Colapinto debutará este fin de semana en el Gran Premio de Italia y correrá las próximas 9 carreras de la temporada, en reemplazo del piloto Logan Sargeant, quien tuvo un brutal accidente en el GP de Países Bajos. El último corredor argentino en la Fórmula 1 fue Gastón Mazzacane en 2001.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista deportiva Florencia Andersen, especialista en Fórmula 1, celebró el anunció de Williams y destacó el talento del joven de 21 años: “lo veníamos siguiendo desde sus años en la Fórmula 3 y la Fórmula 2, donde, de hecho, tuvo un gran año en todo lo que fue el comienzo de la temporada, justo en su primer año que no es poca cosa; si bien tenía chances de llegar a la F1, no esperábamos que fuera tan pronto”, destacó.

Florencia Andersen, periodista deportiva especializada en Fórmula 1.

Asimismo, se sumó a las declaraciones del padre de Colapinto, quien pidió paciencia en cuanto a su rendimiento: “hay que poner en contexto, la escudería en la que llega si bien es histórica y tiene muchos campeonatos, hoy en día está entre las peores y tiene solo 4 puntos; él tiene que compararse con su compañero de equipo y no con Leclerc o Verstappen; el objetivo debería ser terminar la carrera entre los primeros 20 y no romper el auto porque el equipo tiene un presupuesto limitado”, resaltó.