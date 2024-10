Polémica por los gastos del Senado

El portal Infobae publicó un estudio comparativo entre el Senado del Reino de España y la Cámara Alta de la Argentina. A pesar de tener más del triple de senadores (266 contra 72), la legislatura española gasta solo el 45% de lo que sería el presupuesto vigente del senado argentino, equivalente a más de $160 mil millones. Lo más curioso es la cantidad de empleados: mientras que en Argentina hay 4.754 empleados para 72 senadores, en España se registran 555 para 266.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Sandra Crucianelli, coordinadora de la Unidad de Datos de Infobae y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, analizó los datos del informe y resaltó los números del personal del senado local: “entre los 6 senadores de La Libertad Avanza suman 75 empleados, mientras que el bloque tiene 18; es el que más creció desde abril”, detalló. Asimismo, explicó que “el 90% del presupuesto corresponde a salarios”.

En este contexto, la periodista reflexionó sobre la política de ajuste del gobierno y adelantó que no habrá recortes para el 2025: “hay una contradicción en el discurso del oficialismo porque a los legisladores los tildan de ratas, pero el ajuste no se ve plasmado en el Congreso; en el Presupuesto 2025 se prevé un aumento para el Senado, pero es muy mínimo; de esta forma, no hay recorte ni voluntad política para que esto cambie”, agregó.