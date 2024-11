Hambike, una bicicletería histórica de Mataderos

Ubicada en la Av. Alberdi al 7198, Hambike es sinónimo de historia en el barrio de Mataderos, tras casi 40 años de presencia ininterrumpida. Su dueño, Hernán Mare, es un apasionado por la bicicleta desde muy joven y pedalea cada día de la semana, además de que encabeza grupos de bicicleteadas que atraviesan distancias de más de 400 km.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el comerciante relató su historia de vida y el nacimiento de Hambike: “yo de chico iba a ayudar a la bicicletería del barrio de la familia Tellado y me quedé trabajando con ellos; un día decidieron irse a vivir a España y yo, con 14 años, me ofrecieron quedarme con el local; ya había aprendido el oficio así que les dije que sí”. Además, contó sus viajes a Mar del Plata y diferentes localidades de la costa con un grupo de amigos que comparten la misma pasión: “sorprende que, con dos piernas, un corazón enorme y una bici pueda estar en la puerta de la bicicletería y a las 14 horas estar en la playa”.

Por otro lado, Hernán resaltó la necesidad de que los clientes puedan acceder a bicicletas personalizadas de acuerdo a su contextura física, teniendo en cuenta su “geometría” y cuidando, sobre todo, la comodidad. También se refirió a los principales circuitos donde la gente puede acercarse a pedalear y destacó cuáles deben ser las normas de seguridad correspondientes para estar al volante.