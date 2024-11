«Las chances de Colapinto se acrecentaron»

Dialogamos con Florencia Andersen, periodista y comentarista de la Fórmula 1 en Fox Sports Argentina sobre la actualidad de la categoría.

¿Se redujeron o se acrecentaron las chances de que Franco siga en la Fórmula 1?

Y yo creo que la verdad se acrecentaron porque está teniendo un rendimiento espectacular. Obviamente que hay una cuestión lógica de asientos en la Fórmula 1 que no se lo permite. Primero se especulaba con Sauber y ahora ya confirmó a Gabriel Bortoleto. Pero bueno, yo creo que el rendimiento está y como dice él, si no es el año que viene, será en el 2026.

Es cuestión de tiempo y de esperar. Hay una butaca que se puede mover, que es la de Checo Pérez, y podríamos hablar con un compañero como Max y que se libere una butaca en Racing Bulls. Pero bueno, me parece que es cuestión de tener un poco de conciencia y que quizás ese asiento esté a mediados del año que viene o a principios del 26.

¿Por qué crees que Sauber eligió al piloto brasilero?

Yo creo que Bortoleto es un pilotazo, tiene mucho potencial, está a punto de ser campeón de la Fórmula 2, ha salido campeón de la Fórmula 3 y si logra ser campeón de la Fórmula 2 se va a sumar a Leclerc, a Piastri, como ese equipo de pilotos que tuvieron la chance de conseguir ambos campeonatos, que no todos lo pudieron hacer. Así que tiene mucho potencial. Yo creo que es necesario, así como un argentino, que un brasileño esté en la parrilla.

Así que me parece que está bueno, le da un poco de aguante y la verdad es que se lo ve como un gran piloto. De hecho, lo fichó McLaren como parte de su academia también. Pero bueno, me parece que eso también le quita un poco de posibilidades a Franco. Por lo menos el equipo Sauber. Es un equipo que está compitiendo, pero bueno, está aumentando un poquito.

Hay un interés de Alpine sobre Franco Colapito. ¿Es cierto eso? ¿Es solo un rumor?

Bueno, lo que dijo James Vowles es un poco que están todos interesados en Franco, que no es solamente el equipo Red Bull, sino que hay varios equipos que le hicieron notar interés a Williams en tener el día de mañana a Franco Colapinto. Yo creo que Alpine tranquilamente puede ser uno de esos equipos. Y bueno, ahora con esta idea de que aparentemente Doohan solamente tiene contrato por cinco carreras, que después se va a evaluar ese rendimiento, aparece también la posibilidad de Franco.

Para la gente que se acercó a la Fórmula 1 con la llegada de Franco, ¿cómo es el tema contractual del argentino con Williams? ¿Williams lo presta?

Williams tiene contrato con Franco por cinco años, así que está como atado, por decirlo de alguna manera, al equipo. Lo que no quiero decir es que sí o sí tenga que correr con Williams en la Fórmula 1, porque como bien decías, puede llegar algún préstamo, sea Red Bull, sea Alpine, sea, bueno, el equipo que sea. El tema es que seguramente haya alguna cláusula por parte de Williams para retenerlo a su futuro.

Algo para negociar que quizás no le viene tan bien a Franco, porque un equipo va a querer tener a alguien que esté como atado todavía a Williams. Pero bueno, de todas maneras, es una realidad.

Franco pertenece a la academia del equipo Williams, es la academia que lo viene bancando desde que está en Fórmula 2, en Fórmula 3, mejor dicho. Y bueno, la verdad es que es un poco lo que me parece forma parte de la negociación, que de todas maneras lo veo como ayer en su aula bastante positivo también respecto a querer conseguir una butaca para el año que viene. Así que no creo que sea un problema, digamos.

¿Cómo lo ves en las últimas carreras que quedan?

Todavía falta, son tres carreras, parece un poco, pero mucho también y va a ser parte, me parece, de lo que termine decidiendo, tanto él como los equipos que lo quieren buscar, a ver si realmente el rendimiento es real. Porque la verdad es que, si bien Brasil no tuvo un buen final, en general es un relato que es muy consistente, que nunca terminó por debajo, puede ser un segundo lugar. Entonces está buenísimo que tenga la chance de seguir.

Pero creo que también estas tres carreras van a ser una especie de evaluación para él a ver cómo está viniendo y si realmente tiene chances de seguir el año que viene. Así que lo veo como una especie de prueba todavía para Franco, de tener que demostrar que está ahí y que realmente se merece un asiento en Fórmula 1. Así que será un desafío, yo lo veo así. No veo como nada asegurado para él y también para el resto, porque estarían dos en la parrilla y demás, que van a tener también, me parece, que buscar un poco en esta parte final del año.

Salieron las regulaciones para el año 2026. ¿Qué análisis haces de estos cambios que quiere hacer la FIA?

Bueno, yo creo que hay muchos de esos cambios que están muy buenos sobre papel, que después hay que ver cómo se aplican, porque no sé si va a ser tan así como lo vemos hoy. No es un planteo, me parece, a largo plazo. Las regulaciones que se vienen planteando ya hace un par de años, de hecho este año tuvimos una profundización, miramos una manera de qué es lo que se iba a llevar a cabo con respecto a los cambios de este reglamento y lo que vamos a tener en el año 2026. Me parece interesante porque los cambios de regulación para la FIA siempre traen algo nuevo y siempre implican, no siempre, pero la mayoría de las veces implican que si hay un piloto o un equipo dominante, eso pueda moverse y los equipos puedan tener otro tipo de competitividad. Lo que quizás no me gustaría es que la fórmula 1 al tema sustentable y a tener carbón neutro y demás, es esto de perder un poco la competencia que necesitábamos.

Yo creo que en 2025 vamos a tener un año espectacular, que realmente nos va a dar idea por el campeonato, incluso hasta por tres equipos al día, y eso se va creciendo porque cada equipo va entendiendo mejor hacia el final de la regulación cómo funciona, entonces hacen que se equiparen un poquito más. No me gustaría que tengamos de repente en 2026 un equipo que domine y después tengamos todo el resto muy por debajo, pero bueno, la verdad es que son cosas que suelen suceder y la realidad es que la fórmula 1 es una competencia ingeniería, entonces el que entienda mejor ese reglamento va a tener un mejor rendimiento en 2026, pero me parece que todavía queda mucho por analizar y por decidir también por parte, me parece, de la fórmula 1.

El deporte del motor, va rotando a lo que es un deporte más sustentable. ¿Cómo afecta eso al público que sigue la fórmula 1?

Bueno, yo creo que no es parte de una electrificación al 100%, o sea, que tampoco es que vamos a ver, digamos, un cambio tan grande, porque de por sí, ya los fórmulas 1 y 2 ya son nivel 2, este componente, digamos, eléctrico se va a agrandar en comparación con el componente a combustión, pero tampoco es que vamos a ver una forma eléctrica, o sea, que no creo que la gente se oponga a una cuestión más presentable, porque la realidad es que existen posibilidades para no dañar tanto al medioambiente, sin tener que hacer autos directamente que sean completamente eléctricos, yo dudo que la fórmula 1 llegue a eso también, pero me parece interesante por lo menos el planteo de tratar de hacerlo con otro tipo de combustible, digamos, por otras vías que no sean directamente la electrificación al 100%, que es un poco la vía, me parece, por la que está yendo la fórmula 1, así que mientras se mantenga de esa manera, y digamos que mantenga el sonido, y eso que le gusta tanto al público, digamos, toda esa competitividad que decía también en la pista, me parece que va a ser un cambio que va a estar bueno.