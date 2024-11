Dudas sobre el verano financiero de Milei

Desde octubre, el gobierno logró recaudar USD 23 mil millones, más de lo que perdió el gobierno de Alberto Fernández con la fatídica sequía de 2023, la brecha cambiaria se redujo al 10%, el Riesgo País cayó a niveles históricos y los CEDEARS aumentaron su cotización. En este contexto, Javier Milei goza de un auténtico “veranito financiero” con buenas noticias para la macroeconomía. Sin embargo, según el economista José Castillo, dicho “verano” tiene sus debilidades y existe cierta incertidumbre sobre su sostenibilidad en el futuro.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista político explicó que este fenómeno “se da por la confianza que está teniendo un sector financiero especulativo concentrado en la figura de Milei, quien les demostró que está logrando llevar adelante el ajuste prometido”. Sin embargo, destacó que, detrás de este periodo, “está el ingreso de capitales no genuinos que no estaban declarados” a través de la ley de blanqueo, los cuales luego pueden retirar sus dólares del sistema: “los que se quedaron invirtieron en bonos especulativos”, agregó.



Por otro lado, alertó sobre la continuidad del cepo y la deuda que el gobierno tiene con las importadoras. Asimismo, recalcó el problema que tienen las empresas multinacionales para girar sus utilidades al exterior en tanto no se levante el mencionado cepo, un reclamo reiterado del sector empresarial. En el mismo orden de cosas, el gobierno despertó críticas de la UIA tras el pedido de “equilibrar” la cancha frente a la apertura de importaciones: “la UIA es hoy la representación de la industria argentina que puede desaparecer”, manifestó Castillo.