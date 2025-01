Marc Zuckerberg cambia las políticas de Meta

El empresario tecnológico anunció una serie de cambios significativos para Meta y sus plataformas, entre las que se destacan Facebook e Instagram, en relación a la libertad de expresión. Según el experto en tecnología, Federico Galantech, Zuckerberg “quiere que Meta vuelva a ser lo que era antes y quiere fomentar la libertad de expresión porque sostiene que se generaron movimientos de censura que hicieron que cada vez menos voces puedan expresarse”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el especialista explicó que “el primer gran cambio fue que sacó los fast checkers o verificadores de datos, que eran organizaciones que verificaban si ciertos datos cumplían con las políticas de Meta como, por ejemplo, no hablar de temas como terrorismo”. Asimismo, detalló que sus redes sociales tendrán una funcionalidad similar a X (ex Twitter) en base a la implementación de las notas de la comunidad: “un cierto grupo de usuarios van a poder dar su opinión sobre un tema y usar información de otras fuente para chequear ellos mismos la información”, agregó.

Por último, contó que Meta tomó la decisión de volver a agregar el llamado “contenido cívico” o “contenido político”, algo que decidió eliminar de sus plataformas luego de la asunción de Joe Biden: “él sostiene que en su momento lo sacaron porque la gente creía que las redes eran un lugar incómodo para poder expresarse y que eso ensuciaba la experiencia de los usuarios, pero que ahora lo trajo de vuelta porque se lo pedían”.