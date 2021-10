En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó la presentación de una herramienta fundamental para las personas a las que les ocurran hechos violentos.



La guía fue creada por la Asociación Madres del Dolor y su presidenta, Viviam Perrone, contó cual fue el puntapié inicial para su creación: “Hace cuatro años atrás fui invitada por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas a participar de un congreso mundial y allí me conocí con familiares de víctimas de otros lugares, de otros países, y ellos me preguntaban que material escrito teníamos como para darle a las víctimas y a las familias; y la verdad es que en la Argentina no teníamos absolutamente nada”.

Perrone relata que, al regresar a Buenos Aires, comenzó a elaborar el escrito y fue Jimena Aduriz, la mamá de Ángeles Rawson, quien sumó contenido y más tarde las acompañó Matías Bagnato, el único sobreviviente de la llamada “masacre de Flores” quien también aportó lo aprendido tras la dura situación que le tocó vivir.

La presidenta de Madres del Dolor, comentó cuales fueron los siguientes pasos tras haber reunido la información suficiente para toda aquella persona que pudiera necesitar datos útiles en un momento de tanta vulnerabilidad: “Yo la presenté en San Isidro, el lugar donde vivo, y Gustavo Posse, el intendente estuvo muy de acuerdo en sus edición. El municipio pago la edición y así salió la guía para victimas. Empecé a difundirla y ahora está en todo el país”.

Tal es así que la semana pasada el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro la presentó en el territorio porteño y confirmó que la “Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos” está presente en los hospitales, en las fiscalías, la pagina oficial del distrito y que existe un código QR con el que se puede acceder a la misma.