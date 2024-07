En el ciclo de entrevistas en la Legislatura Porteña, dialogamos con Sandra Mónica Rey, representante de La Libertad Avanza.

¿En qué barrio de la ciudad vive?

Montecastro, comuna 10

¿Cuáles fueron sus inicios en la actividad política que lo llevaron a la Legislatura?

Militancia en el partido del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

Si alguien visitara por primera vez la Ciudad, ¿cuáles serían los primeros cinco lugares que no podría dejar de conocer?

Los lugares que pienso son aquellos que resaltan parte de nuestra cultura y belleza como ciudad, entre ellos: San Telmo / La Boca – Rosedal / Bosque de Palermo – Colón – Av. Corrientes – Puerto Madero

De acuerdo a su profesión o interés, ¿qué temáticas aborda como legislador?

Formo parte de las comisiones de Vivienda, Cultura, Salud y Discapacidad (entre otras). Son comisiones que me tocan de cerca. Además de legisladora, tengo mi negocio inmobiliario, dónde escucho y veo las necesidades de cada ciudadano, y no solo de este rubro, sino en general. He trabajado gran parte de mi vida en el área de la salud, conociendo cada cuestión que incumbe a la Ciudad. Me toca de cerca la discapacidad, ya que una de mis grandes motivaciones es Vito, mi sobrino, quien tiene autismo, por lo que lucho intensamente para tener una Ciudad más inclusiva. Por todos estos factores de mi vida, sabiendo que hoy tengo una herramienta útil para mejorar la vida de los ciudadanos, mi misión es poder volcar todas las necesidades y problemáticas en proyectos para transformarlas en soluciones.

¿Cuáles deberían ser los lineamientos del desarrollo económico porteño?

Desde una visión como vicepresidente segunda de Cultura, me parece que hay que volver a un eje cultural. Hay que fomentar los pilares de la educación, cultura y turismo, acompañada de su respectiva seguridad, que van a ser las grandes fuentes para que la Ciudad se vea más atractiva, invitando a la inversión y al crecimiento de la misma.

¿Qué cambios educativos, pedagógicos o institucionales propone para las nuevas generaciones?

Apuesto por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como herramientas para la educación. Me parece interesante también salir de ciertas estructuras educativas para brindar un enfoque integral. Por eso mismo, presenté un proyecto para la CREACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) para que la educación sea inclusiva en todas sus formas y se evalúe a cada alumno en base a sus capacidades individuales. Así también me parece de relevancia fomentar las inteligencias múltiples.

Creo que debe haber un incentivo por parte de las escuelas públicas y privadas para que se enseñen distintos idiomas, aparte de profundizar la importancia del nuestro. Hoy nos encontramos en un mundo globalizado, dónde la tecnología y el internet nos enseñan que no hay fronteras.

¿Cómo entiende la autonomía de la Ciudad, con el traspaso de la Justicia y la implementación de los juicios por jurado?

Con el desarrollo errado del garantismo, considero que la implementación de los juicios por jurado es de suma relevancia para nuestra Ciudad. Creo que hay que volver a las bases jurídicas. Me parece de suma relevancia que el proceso no dependa de una sola voluntad, que haya distintas interpretaciones de las leyes que no son del todo claras y que tienda a una justicia compartida por los ciudadanos siendo así más expedita y no tan teórica.

¿Cómo evalúa y proyecta la descentralización de la Ciudad y las Comunas?

Debe haber descentralización para evitar el caos concentrado que hoy vivimos, brindando la posibilidad de mayor autonomía y desarrollo a las distintas comunas. Nos parece relevante la independencia de las comunas para poder desenvolverse a la cercanía de donde uno habita, y frente a un problema, poder resolverlo en la misma jurisdicción.

¿Qué análisis tiene sobre la reconversión del centro porteño y la crisis habitacional post pandemia?

Vemos que hay una realidad que limita la posibilidad del acceso a una vivienda. Por eso creo que debe haber herramientas para los propietarios y los inquilinos cumplidores para poder acceder a su vivienda. Por ello, presenté un proyecto de Desalojo Expres para que los propietarios puedan tener mayor confianza al momento de poner su vivienda en alquiler, disminuyendo así los precios que hoy son elevados porque nada les garantiza la devolución y mucho menos en condiciones..

¿Qué ciudad imagina en el futuro?

Una ciudad que se conecte mediante infraestructura siendo ejemplo para el mundo, así quienes quieran residir o visitar, ya sea por ocio, trabajo o estudios, puedan hacerlo con todas las comodidades de una Ciudad seria.