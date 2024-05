La antesala de la CGT para el próximo paro nacional

La Confederación General del Trabajo realizó una movilización en el Bajo porteño para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Se trató de una movilización más discreta, que transcurrió por el microcentro y terminó en la Avenida Paseo Colón, donde no hubo un acto formal sino la lectura de un documento por altoparlantes. Los dirigentes de la CGT, por su parte, realizaron una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo, en la que reconfirmaron un nuevo paro nacional contra el presidente Javier Milei para el próximo 9 de mayo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, analizó el evento y la capacidad de movilización de la CGT: “fue un paso formal en su intención de no perder la calle; no suelen movilizar el 1° de mayo, pero dado el contexto y la situación, la marcha fue importante porque demostró que siguen teniendo esa capacidad de movilizar, incluso en condiciones atípicas”, sostuvo. Asimismo, resaltó que “la CGT tomó la centralidad de la oposición porque hoy se encuentra dividida y, en este contexto, sigue siendo un eje central”.

La movilización también se dio un día después de la media sanción en Diputados de la nueva Ley Bases, que contiene una reforma laboral que buscó no tocar intereses de los sindicatos. Sin embargo, Duarte aclaró: “la negociación que tuvo la CGT con el gobierno fue más por la oposición dialoguista porque Pichetto intercambió los borradores de la reforma con los abogados de la central y así fueron retirando los puntos que les eran irritantes; sin embargo, Francos se comprometió a que no iba a haber una reforma y si había, iba a ser consensuada, pero no los llamaron más; la reforma es menos agresiva, pero igual de difícil de digerir”, agregó.