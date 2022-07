Mañana a las 11 hs., en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación, trabajadores del SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación) reclamarán por su reconocimiento.



Es que se trata de una herramienta fundamental para obtener lo que vienen reclamando hace mucho tiempo: derechos laborales. "Venimos trabajando hace más de un año y desde la cuarentena nos organizamos. Recuerdo que nos consideraban trabajadores esenciales, pero las empresas no nos reconocían como empleados de ellos", contó a Frecuencia Zero Leandro, Delegado General en Zona Sur de SitraRepA.



Además, el representante de repartidores explicó: "Llevamos presentadas más de 2 mil afiliaciones y somos 60 mil los repartidores en el país; tenemos nombre, comisión directiva, afiliados, pero el Ministerio no nos termina de homologar. Esto clave porque al no ser reconocidos como trabajadores no tenemos vacaciones pagas, ART, días de descanso pagos y la jubilación junto a la obra social lo pagamos nosotros con el Monotributo".