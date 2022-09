D23 el evento de Disney que presentó novedades de Marvel, Star Wars y más

La semana pasada se realizó la expo de Disney conocida como D23, varios paneles con novedades de las películas y series de Star Wars, Marvel y otras adaptaciones ahora a cargo de la industria.

El fin de semana pasado se estuvieron presentado novedades del mundo Star Wars con series como Andor, la animada Tales of the Jedi y la esperada tercera temporada de The Mandalorian.

En el caso de Marvel, anticipó la película de terror Werewolf by Night con Gael Garcia Bernal en Octubre y la llegada de la serie Secret Invasion para principios del próximo año protagonizada por Samuel L. Jackson.

Finalmente, llega la serie Willow en Noviembre y la nueva adaptación de La Sirenita con actores reales.

Werewolf by Night de Michael Giacchino

Jack Russell es un descendiente de la rama de humanos alterados místicamente conocidos como Lycantropes. Durante la noche de la luna llena y las dos noches que lo rodean, se ve obligado a mutar en un hombre lobo, una forma grande y poderosa que es un híbrido de humano y lobo, y pierde su intelecto humano. A través de una serie de eventos, también es capaz de mutar voluntariamente fuera de la luna llena, momento en el que permanece en control.

Secret Invasion - Serie Principios del 2023

La serie narra cómo los Skrulls se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana, y así tomar el control de puestos clave de la sociedad y garantizar su victoria final.

The Mandalorian - Temporada 3

Mando y Grogu estan de vuelta. La galaxia es un terreno peligroso, pero nada impide que ellos se metan donde no deben. El duo ira a buscar el origen de los mandalorians. Retornan en esta tercera temporada Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze; quien rechazó el modo del camino del Mandalorian.

Willow - Serie - 30 de Noviembre

Willow es una serie secuela de la película original de 1988 que tiene lugar años después de los acontecimientos de la misma. En ella vemos nuevos personajes del reino encantado de las hadas y monstruos Eborsisk de dos cabezas con Willow Ufgood como protagonista de la historia.

La Sirenita

Ariel es una joven y soñadora sirena, hija del Rey Tritón, que está cansada de su vida como princesa bajo el mar. Su mayor deseo es abandonar el fondo marino y tener una vida normal y apacible en la superficie. La bruja Úrsula descubre su anhelo y, por eso, a cambio de su preciosa voz le ofrece un cuerpo totalmente humano. Ariel acepta, movida por su pasión por conocer el mundo terrestre y porque está enamorada de un apuesto príncipe humano. Pero las cosas no serán fáciles para Ariel, ya que la bruja Úrsula esconde oscuras intenciones.

The Little Mermaid es la nueva adaptación en acción real del clásico cuento de Hans Christian Andersen, que está inspirada en el clásico de animación de Disney La sirenita (1998). Lin-Manuel Miranda (Vaiana, The Electric Company) y Alan Menken (La Bella y la Bestia, Enredados) componen la banda sonora del filme.