Eliminar las PASO para contribuir al equilibrio fiscal

El interbloque Provincias Unidas presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país. La iniciativa fue formulada por el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo, y cuenta con la firma de los integrantes del interbloque Provincias Unidas.

Diego Sartori, diputado nacional del Frente de la Concordia Misionero, explicó que desde el interbloque Provincias Unidas, del cual participa, apoyaron el proyecto de eliminación de las PASO porque es necesario "eliminar ese gasto". "En el marco de un presupuesto que debe procurar el equilibrio fiscal, tenemos que ver todos los gastos que están de más y no tienen sentido", apuntó.

Para encaminar "una economía que le sirva a los argentinos", Sartori planteó que el gasto de las PASO se puede recortar, debido a que desde que el Frente para la Victoria (en su momento, hoy parte del Frente de Todos) impulsaron las elecciones primarias y "nunca las usaron".

Respecto al planteamiento del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro", acerca de eliminar las elecciones de medio término, Sartori aseguró que en el contexto económico mundial, tal vez "por un tiempo" habría que replantearse las elecciones legislativas. "Me parece que no hay mucho margen para pensar en elecciones y el cargo que voy a ocupar la próxima vez, tengo que poner todas las energías en cómo solucionar las cuestiones económicas", resaltó en diálogo con FRECUENCIA ZERO.