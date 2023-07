El dólar blue sigue batiendo récords

La semana comenzó con un nuevo aumento del dólar paralelo, que subió $24 y alcanzó los $547 para la compra y $552 para la venta. El gobierno, tras el principio de acuerdo con el FMI, ajustó el dólar ahorro o solidario (que implica la cotización minorista más el 30% de Impuesto PAIS y un 35% de percepciones del impuesto a las ganancias) al dólar tarjeta (que representa el Impuesto PAÍS más el 45% de percepciones impositivas). En este sentido, Santiago Manoukian, economista de la consultora Ecolatina, explicó que la medida permitió “un reordenamiento de los tipos de cambio, pero que los tipos de cambio paralelos, financieros, como el contado con liquidación y el MEP no variaron demasiado”.

El economista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, resaltó que “el gobierno puede intervenir más en ese tipo de dólares que en el blue, que es un mercado poco profundo, con muy pocas operaciones, que cualquier movimiento grande lo afecta mucho”. En este sentido, sugirió “ver más la tendencia del blue que su comportamiento en un solo día”: “se ve que durante el año, se viene ajustando al ritmo de los precios; lo que me preocuparía es que se mantenga estable, lo que implicaría un salto más grande”, agregó.

Respecto al acuerdo con el FMI, Manoukian expresó que el organismo “no pide oficialmente una devaluación”, pero sí “un ajuste del gasto público y unificar el tipo de cambio”: “no sabemos si pide devaluación, pero con este tipo de cambio, Argentina no puede convivir mucho más porque es inconsistente con la necesidad de acumular reservas”, opinó. De esta manera, sostuvo que “el escenario base es que el FMI tenga que reformular el acuerdo con el próximo gobierno, porque este acuerdo tenía el objetivo de que no entráramos en default, pero no estaba pensado para atender cuestiones de fondo”.