Reclaman sobre el mal estado de la Yrurtia

Durante el mediodía el Centro de Estudiantes de la Escuela Artística Rogelio Yrurtia realizó este jueves un corte de calle parcial para reclamar soluciones al Gobierno porteño tras el desprendimiento de mampostería del último lunes.

El reclamo de la comunidad educativa del Yrurtia se remonta a otros hechos que vienen denunciando desde que en 2019 pudieron concretar un reclamo de más de 25 años para tener un edificio. Sin embargo la nueva sede no cumplió con las expectativas ya que sufren problemas con las cloacas, filtraciones de agua, fallas en la instalación eléctrica, etc. «fue hecha con bronca» señaló la docente Mariana Fernández Bonet, docente, a FRECUENCIA ZERO.

Mariana, hace referencia a que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tuvo que cumplir con lo que dictaminó la justicia, de crear un nuevo espacio en Juan Bautista Alberdi al 4100, tras la venta de terrenos de la CABA.