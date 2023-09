Los juegos metroidvania y los principales del género

Uno de los géneros más amados por los gamers es el conocido como Metroidvania. Herededores de juegos como Metroid y Castlevania.

El género metroidvania está cautivando a muchos jugadores de videojuegos estos años. El concepto refiere a juegos no lineales con mundos conectados de principio a fin en donde algunas rutas estan limnitadas por alguna habilidad que todavía no tenemos. Y cuando la conseguimos tenemos que volver tras nuestros pasos o hacer backtracking.

Los metroidvania son juegos que aunque completemos sus historias hay varios secretos todavía por descubrir. Zonas, objetos o incluso personajes que solo se desbloquean si somos muy observadores.

Esta es una lista de algunos de los metroidvania más conocidos:

Hollow Knight

Hollow Knight es una vistosa aventura de acción y plataformas en 2D ambientada en un lúgubre mundo de insectos, diseñado como si de una película de animación tradicional se tratase. El videojuego invita a explorar cavernas serpenteantes y ciudades antiquísimas lugar de más de 130 enemigos, incluidos una treintena de jefazos, a los que combatir con extraños poderes. ¿Preparado para forjar tu propio camino? Hollow Knight bien podría definirse como un auténtico juego metroidvania con la esencia Dark Souls… Divertido, épico, emocionante y duro.

Ori and the Will of the Wisps

El siempre estimulante Moon Studios presenta con Ori and the Will of the Wisps una segunda parte para el viaje tan estimulante que supuso la primera parte para PC y Xbox One de 2015. Con la misma intención por reproducir su jugabilidad 2D con acrobacias, combates y rompecabezas, este videojuego Ori and the Will of the Wisps cuenta con los mismos réditos de calidad en cuanto al apartado gráfico gracias a una dirección artística maravillosa y preciosista.

Blasphemous

Blasphemous es una aventura de acción y plataformas en 2D desarrollada por los autores de The Last Door, el estudio español The Game Kitchen. Blasphemous es un juego de extraordinarios combates, un diseño metroidvania muy cuidado y una ambientación única, que se inspira en Sevilla para darnos un acabado pixel-art con un altísimo grado de detalle.

9 Years of Shadows

9 Years of Shadows es un oscuro videojuego de acción y aventura metroidvania enfocado en la narración emocional, la exploración y el combate. El desarrollo del equipo mexicano Halberd Studios lleva al jugador a abrirse paso a través de un inmenso castillo mecánico conocido como Talos, y visitar a lo largo de la partida exóticos escenarios a través de de los recuerdos de sus huérfanos desaparecidos, lugares donde no faltan jefazos a los que derrotar y tesoros que descubrir.

The Messenger

The Messenger es un videojuego donde el jugador puede cambiar entre un plataformas 8-bit y una aventura espaciotemporal en 16-bit con gran rejugabilidad. El The Messenger hemos de recorrer una tierra maldita en el rol de un joven ninja que ha de entregar un rollo de papel esencial para salvar a su clan de la destrucción. Por el camino se puede conseguir nuevas habilidades, encontrar niveles ocultos y descubrir otros arcos argumentales.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

F.I.S.T.:Forged In Shadow Torch es un videojuego de acción metroidvania centrado en la exploración, los intensos combates y los desafiantes plataformas. Presentado inicialmente para PS4 dentro de la iniciativa PlayStation China Hero Project, F.I.S.T.:Forged In Shadow Torch lleva su desarrollo hasta una ciudad de ambientación oriental con elementos dieselpunk otrora habitada por animales y ahora dominada por las máquinas. Allí se han de superar diferentes obstáculos dominando hasta tres armas únicas en el rol de Rayton, un veterano de la resistencia contra los invasores.

Metroid Dread

Nueva entrega de la serie Metroid que se ha presentado en el E3 2021, y que responde al nombre de Metroid Dread. Con nueva ambientación que llevará a Samus Aran a enfrentarse a todo tipo de amenazas a partir del 8 de octubre de 2021 en Nintendo Switch y a través de una cuidada propuesta de acción y aventuras en 2D con un fuerte componente de plataformas.