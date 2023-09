Conflicto diplomático con Paraguay

Los gobiernos de la Argentina y Paraguay se encuentran atravesando una relación tensa, a raíz del cobro de peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná por parte del gobierno nacional, a las embarcaciones paraguayas. Como consecuencia, Paraguay avanzó en el aprovisionamiento del 100% de la energía de la represa de Yacyretá, que comparten ambos países, con lo cual deja de venderle a la Argentina el excedente de su consumo. “Argentina le reclama a Paraguay una deuda por la construcción de Yacyretá, ya que los paraguayos están exportando energía por una represa que construimos nosotros”, explicó Tobías Belgrano, especialista en política internacional.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Belgrano sostuvo que, además de venderle parte de su energía a la Argentina, Paraguay lo comercia con Brasil “a un precio más barato”. Sergio Massa se había reunido con el nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, y según medios guaraníes se había comprometido a terminar con los peajes en la hidrovía, pero ocurrió lo contrario, y por ello Paraguay avanzó con las represalias de Yacyretá. El hecho de dejar de venderle energía a la Argentina “perjudica más a Paraguay porque es energía que no le es necesaria, es un excedente, mientras que a Brasil se la vende más barata”, agregó el analista.

Como consecuencia, Belgrano afirmó que “Massa no pierde demasiado” en avanzar con el conflicto: “esto no afecta al mercado energético argentino por el momento, están exportando menos y no están teniendo fuerte demanda de energía aún; además, el verano va a tocar probablemente con otra gestión, así que puede patear el problema”. Asimismo, afirmó: “no le afecta demasiado porque permite ahorrar divisas en este periodo, ya que no se le compra la energía a Paraguay, y puede ver cuánto aguantan los paraguayos porque esto les afecta bastante en su comercio internacional; el peaje en la hidrovía sin dudas que se va a sostener”.