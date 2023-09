Mal rendimiento de River fuera del Monumental

Julieta Scattini, periodista especializada en deportes, se refirió a la actuación del equipo de Martín Demichelis, quien empató 1-1 ante Banfield en el estadio Florencio Solá, en la sexta fecha del torneo de Primera División: “llama la atención porque de local es imbatible, ganó 19 de los 20 partidos que jugó en Núñez, pero sale de ahí y es todo lo contrario; de visitante ganó solo 1 de 14 encuentros”, destacó. Asimismo, agregó: “después de la Libertadores se vino a pique el funcionamiento del equipo, no solo no logra ganar, sino que juega muy mal; el apoyo de la hinchada en el Monumental claramente juega un punto a favor, pero de visitante no hay un rendimiento parejo de los jugadores”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Scattini también se refirió a la actualización de Independiente, que empató 0-0 contra Instituto en Avellaneda, y destacó el rol de Carlos Tevez al frente del rojo: “Tevez le dio mucha confianza a Independiente; los primeros partidos arrancó ganando, ahora viene con dos empates consecutivos, pero se va alejando de los puestos del descenso y está peleando por encabezar su zona”, afirmó. Además, analizó la goleada 3-0 de Huracán frente a Vélez: “los dos se jugaban mucho, pero Huracán viene mejorando muchísimo; Vélez estuvo desorientado y Huracán salió a jugar una final, a pesar de que Vélez tuvo un buen arranque en los últimos partidos, se vio opacado por los de Parque Patricios que los pasó por arriba”.

Por último, se refirió al desempeño de Boca ante Lanús, con quien empató 1-1: “Boca tuvo un rendimiento desparejo y Lanús salió a jugar con todo en el segundo tiempo; es un equipo con grandes altibajos y veremos cómo le va las próximas semanas porque arranca su serie de Libertadores contra el Palmeiras y se viene el superclásico ante River”. Respecto a Racing Club de Avellaneda, que cierra la fecha con Godoy Cruz dijo que “tiene muchos problemas internos”: “Gago se queda, se va; me llama la atención que haya seguido después de la eliminación en la Libertadores, pero la dirigencia le apoya y llegar a cuartos de fines no está mal, tiene que dar un salto más y generar continuidad, generar más confianza”.