Lo que se dijo y no se dijo en el debate presidencial

Abril Natapof, especialista en Ciencia Política, analizó todo lo que dejó el primer debate presidencial en la ciudad de Santiago del Estero y admitió que fue “sorpresiva la no mención de ciertos aspectos” por parte de los candidatos: “en el bloque de economía, Milei no desarrolló su plan de dolarización y en educación no habló de vouchers; Massa pidió perdón por la situación actual, pero no se enfocó en eso; Bullrich, por su parte, dijo que iba a atacar la inflación con un equipo honesto y preparado, con fuerza y coraje, pero no habló de economía que era el eje donde estaban puestas todas las fichas”. Además, destacó que Bregman supo utilizar la plataforma de debate para tener mayor difusión, ya que fue la candidata más buscada en redes y Google, mientras que Schiaretti “hizo una demostración de su gestión en Córdoba, pero no se dio cuenta que le hablaba a un público nacional”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la analista política destacó la importancia de los debates presidenciales: “la finalidad es dar a conocer y permitir que los candidatos expresen las plataformas electorales de sus fuerzas políticas; es un derecho de la ciudadanía, reglamentado por la ley 27.337, sancionada en 2016”. Asimismo, resaltó que los debates surgieron a partir de la iniciativa de la sociedad civil, por parte de la ONG Argentina Debate, que logró instaurarlos a partir de 2015. “También se permite bajar el nivel de desconocimiento de ciertos candidatos y logra indirectamente que se establezcan debates entre ciudadanos, a partir de lo que los candidatos dicen, y eso es importante teniendo en cuenta que hay gente que no tiene tan claras sus preferencias”, agregó.

Por último, Abril Natapof hizo referencia a la participación de Javier Milei en el bloque de Derechos Humanos y Convivencia Democrática, un segmento elegido por el voto popular: “fue sorpresivo porque todos pensaban que cuando le tocara hablar del tema no iba a ahondar en eso e iba a hablar de la libertad, pero fue contundente; eligió decir que no fueron 30 mil desaparecidos; esa estrategia de decir que fueron 8.000 es algo bastante miserable porque estamos hablando de personas, no de números”, expresó. La gente también votó porque se incorpore al debate la temática “Desarrollo Humano, Vivienda y Medio Ambiente”, que será tratado en el encuentro del próximo domingo, junto con seguridad, trabajo y producción.