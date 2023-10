El año podría terminar con una inflación de hasta el 200% 

El Lic. en Economía Juan Luis Bour, economista en jefe y director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), analizó la actualidad económica luego de las elecciones generales del pasado domingo y advirtió sobre los datos de inflación que podrían verse a fin de año: “el 130% de inflación actual ya es una foto pasada; la gente habla de lo que pasó, pero si se toma la tasa de inflación de estos meses y se repite por tres meses más, este año podemos terminar con una inflación de entre 180% y 200%”, expresó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista también mencionó la presentación del programa de beneficio exportador a cargo de Sergio Massa, que propone una cotización del 70% al valor del dólar oficial y el otro 30% a valor del contado con liquidación. “Es una devaluación del tipo de cambio para la exportación del orden del 50%, y cuando se hace esa corrección se da una idea del nivel de ajuste que se hace para corregir algo que se tuvo eventualmente congelado por varios meses”, detalló Bour, quien también aclaró que “el tipo de cambio para la importación no se movió y se mantuvo en $350”: “se le está dando un subsidio enorme al que puede conseguir insumos importados a $350 y exportarlos a mucho más”, agregó.

Por último, el director de la Fundación FIEL sostuvo que “la política económica, a partir del 10 de diciembre, no puede ser más de lo mismo”: “no se puede seguir con una economía profundamente cerrada al mundo; Argentina exporta e importa muy poco y eso significan muchos problemas; hay cambios que hay que hacer para que la economía sea más normal en materia de comercio y que no tengamos a la mitad de la población con trabajo informal”, expresó. Asimismo, manifestó: “necesitamos que los candidatos, no solo nos den confianza, sino que digan cómo hacer las cosas; con repetir más de lo mismo no vamos a ningún lado, necesitamos reformas importantes”.