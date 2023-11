Exigen en el Obelisco la liberación de los menores secuestrados por Hamas

A un mes del ataque de Hamas a población civil en Israel, hecho que desencadenó una nueva guerra en Medio Oriente, familiares y amigos de secuestrados se congregaron en el Obelisco para exigir la liberación de los bebés, niños, niñas y adolescentes raptados por la organización terrorista. A partir de ello, para visibilizar su reclamo, el monumento porteño estuvo intervenido con ositos de peluche maniatados, además de que se tiñó de color rojo en señal de alerta. “El 10% de los secuestrados son argentinos, es algo que nos impacta muy de cerca, de hecho, el secuestrado más joven es un bebé argentino de 9 meses que fue secuestrado junto con su hermanito de 4 años”, comentó Javier Basevich, creativo y organizador de la intervención “KIDSnapped”, quien también tiene dos amigos entre los retenidos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el organizador expresó su preocupación sobre la situación actual de los rehenes: “cada minuto cuenta; no sabemos dónde están, en qué situación y cuántos de ellos siguen vivos; esto excede a la comunidad judía, toda la ciudadanía y diversidad de religiones también se tienen que manifestar”, afirmó. Asimismo, explicó que la última información que recibieron fue un video de Hamas en el que se ve a una jóven con el brazo roto, a quien le estaban haciendo curaciones: “tristemente es parte de una guerra psicológica, después de ese video no supimos más nada”, agregó.

Basevich también hizo referencia al polémico comunicado de Cancillería, el cual, a pesar de condenar los ataques terroristas del pasado 7 de octubre, repudió el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra población civil palestina: “la manifestación de Cafiero y Cancillería me pareció triste y desafortunada; no se puede desviar el hecho de que hay 240 secuestrados; el reclamo tiene que ser contundente, sobre eso no tiene que haber peros ni justificación porque sino se está justificando el terrorismo”.