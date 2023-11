Sociedades Anónimas y Scaloni, la intensa semana del Chiqui Tapia 

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino estuvo en el centro de las miradas en los últimos días, a partir de las declaraciones de Lionel Scaloni luego del partido contra Brasil y de la resolución de la Asamblea General Ordinaria contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en clara contraposición con Mauricio Macri. En dicho encuentro, realizado en el estadio de futsal del predio Lionel Andrés Messi, los representantes de 45 clubes votaron en contra de incorporar la figura de las SAD a los estatutos del organismo, a excepción de Talleres de Córdoba, cuya dirigencia se mostró a favor de la propuesta, además de ser el único club que saludó a Javier Milei tras su victoria en el balotaje.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Andrés Yossen, explicó que actualmente la totalidad de los clubes son consideradas asociaciones civiles, pero que existen “huecos legales que permiten su gerenciamiento”. Además, destacó que en países como Brasil y Alemania, los clubes pueden tener el apoyo de empresas, pero no en términos mayoritarios, debido a que la potestad sigue siendo socios. Sin embargo, expresó: “es una realidad que los clubes no están administrando sus fondos de manera correcta, en un contexto económico fuerte, lo que se discute es la situación de los clubes más chicos respecto a los de primera división, que necesitan mayor presupuesto”.

En cuanto a la polémica desatada por la posible salida del DT de la Selección Argentina, Yossen descartó la teoría sobre la falta de pago de los premios de la Copa del Mundo: “un dirigente cercano a Tapia confirmó que no se les debe un peso; de hecho, la FIFA pagó recién en septiembre los premios del mundial y la AFA ya había solventado esos gastos previamente”. Asimismo, opinó que “por su forma de ser”, no cree que “no cumpla con su contrato”, cuya vigencia se extiende hasta 2026 : “si lo incumple, va a dar sus razones, pero no creo que sea por una pelea con Tapia”, agregó.