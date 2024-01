Messi, el mejor del mundo (una vez más)

Lionel Messi obtuvo el premio The Best a mejor jugador del mundo, por tercera vez en su carrera. De esta forma, superó a Erling Haaland y Kylian Mbappé en una votación abierta entre capitanes de selecciones, entrenadores, periodistas y fanáticos, a cargo de la FIFA. “Si tus pares, en este caso capitanes, te eligen mayoritariamente, no tiene mucha discusión; Messi sigue demostrando que está vigente; Haaland pudo haber tenido un buen año a nivel colectivo, pero no en lo individual”, expresó el periodista deportivo Nicolás Mai.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista comentó: “Messi fue el que se llevó todo; lo votó desde el capitán de Burkina Faso hasta el propio Mbappé; desparramar lágrimas como muchos periodistas me parece injusto, no es un regalo, sino que sigue haciendo de las suyas”.

En cuanto a la selección argentina, Nicolás Mai se refirió al encuentro entre el “Chiqui” Tapia y Lionel Scaloni, hecho que garantizó la presencia del DT en la próxima Copa América. Sin embargo, destacó que la conversación pendiente es la que se espera entre Scaloni y Messi, la cual se iba a desarrollar en Pujato, pero que terminará concretándose en los Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que la razón de la posible salida de Scaloni era “netamente deportiva”: “Scaloni necesita el aval del capitán para hacer cambios de titulares y suplentes en algo que será un recambio más fuerte; contra Uruguay se dio cuenta que la juventud de algunos uruguayos era demasiado para algunos jugadores de la selección y, por ejemplo, no podes traer a Garnacho, que es figura en un club enorme y dejarlo como cuarto volante por izquierda de la Argentina”, agregó.