Actores contra la Ley Ómnibus

La Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) estuvo presente en la Cámara de Diputados para exponer contra la Ley Ómnibus, que se encuentra debatiéndose en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Generales. La entidad, representada por el actor Jorge Marrale, repudió el artículo 350 y el Capítulo III de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, referidos a la propiedad de derechos y la cultura en general. “La ley haría desaparecer las sociedades de gestión, que son las que distribuyen lo recaudado entre creadores e intérpretes”, explicó la actriz Silvina Acosta, integrante de la Comisión Directiva de SAGAI.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la actriz resaltó que las entidades de gestión de derechos de autor no reciben ningún aporte del Estado nacional, por lo que no entienden la razón de la modificación del gobierno: “tiene que ver con la explotación comercial de lo que hacemos, sea una película, serie u obra; todo lo que se difunde genera todo un movimiento comercial, y los empresarios que ponen en sus pantallas o plataformas esas obras comercializan con eso; dentro de eso hay un porcentaje que va a las sociedades de gestión que son las que reparten lo recaudado entre creadores e intérpretes, por lo tanto es un arreglo entre privados, el Estado no interviene”, destacó.

En este sentido, Silvina Acosta pidió que se elimine dicho artículo de la ley porque “nadie cobraría absolutamente nada y si un actor o actriz no cobra, eso queda en los bolsillos de los empresarios, no vuelve al Estado”. Además, adelantó que SAGAI estará presente en el paro nacional del 24 de enero. Cabe destacar que la Ley Ómnibus prevé la eliminación del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, la desaparición de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), el desfinanciamiento del INCAA, del Instituto Nacional de Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.