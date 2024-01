Novedades en el mundo gaming en el mes de Enero

Comenzó el año y ya dio que hablar en la industria del gaming. Estas son algunas de las novedades que se fueron dando en estas últimas semanas.

Palworld el fenomeno de Steam: El juego de Japón que lleva varios elementos de Pokemon pero agrega otras vueltas de tuerca como armas, vendió más de 6 millones de copias en la plataforma de PC. El título todavía se encuentra en Acceso Anticipado. Hay muchos comentarios, a favor y en contra; de los puntos parecidos con la saga de Nintendo.

Playstation planea seguir sacando juegos en PC este 2024. Luego de llevar varios títulos exclusivos de PS4 y PS5 a los ordenadores, Sony Playstation sigue con el mismo modelo este año. Puede que finalmente veamos The Last of Us Parte 2 Remasterizado en Steam.

Xbox Developer Direct: Se dieron datos sobre varios títulos en el primer evento virtual de Xbox. Lo más importante fue la fecha de lanzamiento de Senua Saga Hellblade 2 para el 21 de Mayo.

Dentro del evento de Xbox finalmente pudimos ver el primer trailer y gameplay de Indiana Jones and the Great Circle. Juego en primera persona que nos pone en la piel de gran Indiana en una nueva aventura. Podría llegar a finales de este 2024.