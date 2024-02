Movimientos sociales advierten más filas del hambre

Alrededor de 30 cuadras de cola se extendieron ayer desde Pellegrini y Juncal, en el centro porteño, a las puertas del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Diferentes organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa se movilizaron tras lo sucedido la semana pasada, cuando la ministra le dijo a manifestantes que iba a recibir a los que tuvieran hambre, sin la presencia de intermediarios. Tras la larga fila que se generó, el gobierno apuntó a los dirigentes sociales y los acusó de someter a los titulares de planes sociales a largas horas bajo el sol. Finalmente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Pettovello no los iba a recibir porque no los había convocado.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, Ramiro “Vasco” Berdesegar, defendió la modalidad de protesta y sostuvo: “creemos que si es necesario haremos de nuevo la fila, marcharemos o nos dirigiremos a los supermercados con respeto para que pongan un poquito; haremos todo lo que sea necesario para resolver este drama. Del mismo modo, cruzó al gobierno tras un acuerdo con iglesias evangélicas: “hablan de intermediarios, pero ayer le dieron a las iglesias evangélicas $170 millones para el funcionamiento de los comedores, ¿ellos no son intermediarios? el gobierno quiere intermediarios que no cuestionen”, resaltó.

El dirigente también destacó el rol de las organizaciones sociales y lanzó una dura advertencia: “nosotros garantizamos que esto no explote para que sectores que no viven en la barriada popular puedan trabajar tranquilos, pero si esto explotara miren a México; la situación sería muy distinta si no existieran todas las redes de contención que están a punto de explotar”.