La ley ómnibus vuelve a foja cero

Tras casi cinco horas de debate y votación en particular de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Cámara de Diputados resolvió, a pedido del oficialismo, enviar el proyecto de regreso a comisión y levantar la sesión. El particular y sorpresivo movimiento de La Libertad Avanza se dió tras numerosas derrotas en la votación de artículos que sostenían la delegación de facultades, a pesar de que la declaración de emergencias se había aprobado anteriormente. De esta forma, tras un mes de debate en comisiones y en el recinto, el proyecto enviado por el ejecutivo se “someterá a trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”, tal como señala el Art. 155 del reglamento.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista parlamentario Rubén Juárez utilizó una metáfora para analizar lo sucedido: “es como si jugaras todo el campeonato y en la final te agarra un tirón y no podés jugar más”. En este sentido, resaltó que el gobierno tenía otras alternativas, en vez de proponer el regreso a comisión del proyecto: “podrían haber llamado a un cuarto intermedio e irse, con 30 años de Congreso vi muchos cuartos intermedios donde después la sesión queda abierta; yo creo que pidieron el pase a comisión pensando que lo que estaba votado regía”, agregó.

El periodista también adelantó cuál será la futura batalla del gobierno: “la próxima pelea será la del gobierno contra las provincias; Córdoba es una provincia que se puede financiar sola, pero el resto necesita de los aportes del Estado nacional”, expresó. La tensión entre el oficialismo y los gobernadores terminó de quebrarse luego de que la cuenta oficial de X de La Libertad Avanza los acusara de “traidores” y “extorsionadores” por supuestamente haber boicoteado la Ley Ómnibus, cuyo destino ya se desconoce por completo.