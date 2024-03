Jorge Macri en la Legislatura, sin gran anuncios, pero con cambio de rumbo

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura Porteña, con un discurso enfocado en la seguridad y la higiene, y con un pedido a Nación por la coparticipación. Sin embargo, según la periodista acreditada Valeria Azerrat, “no hubo grandes anuncios”, es decir, “no hubo ningún tipo de decisión que el porteño que lo votó pudiera ver en la práctica”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista destacó la cautela que expresó Macri respecto del viaducto del tren Sarmiento y el Código Urbanístico, dos propuestas clave de su plataforma electoral: “el discurso fue también un anuncio de que no va a ocurrir en definitiva el viaducto; aparece como algo muy complicado por una cuestión de financiamiento y lo reemplaza con la construcción de 6 pasos bajo a nivel que se harían en la zona cercana a la Gral. Paz”. Además, sobre el Código Urbanístico agregó: “todavía no inició ninguna ronda de consultas con los vecinos, pero sí con emprendedores inmobiliarios; es una duda si está cambiando el eje del proyecto o si lo está definiendo, pero lo cierto es que no entró a la legislatura”.

Consultada sobre el actual vínculo entre Jorge Macri y su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta, Azerrat fue tajante: “no hay vínculo”. En este sentido, resaltó el fragmento del discurso en la Legislatura donde manifestó “salir del piloto automático y poner en crisis muchas de las cosas que se hacían en la Ciudad”. Asimismo, detalló que el actual Jefe de Gobierno “quiere diferenciarse y hasta distanciarse de las políticas de Larreta, en áreas tales como las bicisendas y el Metrobús”.