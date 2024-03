A días de conocerse el índice de inflación de febrero, el resto de los indicadores macroeconómicos lanzan señales de alerta al gobierno. Según el economista José Castillo, se están registrando datos de alta frecuencia que exhiben “un retroceso récord en la economía”, teniendo en cuenta los números de diciembre, enero y febrero. De esta forma, “se iguala a los momentos más catastróficos de los últimos 70 años, como los meses más álgidos del 2001, la hiperinflación de 1989 o la crisis de 1982”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico señaló cuáles son las consecuencias de la situación económica actual: “todos los indicadores de ventas dan caídas fenomenales en torno al 20% o 30%, lo cual viene enlazado a la aparición del fenómeno del desempleo”, resaltó. En este sentido, describió que “en el sector pyme ya se están viendo cierres, mientras que en el sector más grande de la economía prevalecen empresas que anticipan vacaciones y las sostienen en el tiempo, o turnos que se cierran”.

Por último, alertó sobre el potencial rebote en la economía informal: “los trabajadores que viven de changas lo hacen con el dinero que circula de la gente que cobró; si hay gente que perdió su trabajo, no cobra y si no cobra no tiene posibilidades de contratar a un remisero o un gasista”, agregó. En concreto, alertó que “si se da esa situación, entramos en un terreno donde los datos de pobreza e indigencia podrían ser mucho peores”.