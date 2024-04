UTA amenaza con un paro total de colectivos

Hoy es un día clave para el transporte público de pasajeros en el AMBA. Se trata del cuarto día hábil del mes y, por consiguiente, el día de depósito de haberes para los trabajadores de UTA, que reclaman un básico de $987.000. Sin embargo, las cámaras empresarias sostienen que no pueden abonar dicho aumento y que se depositará $737.000, lo mismo que en febrero. En este sentido, el gremio amenaza con un paro de colectivos desde las 18 hs. de hoy o las 00 hs. de mañana.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), sostuvo que la medida de fuerza podría efectuarse recién el día de mañana: “como la fecha de pago es hoy a la tarde, entre las 18 y 19 hs., cuando vean que no se hizo efectiva la diferencia, estarían en condiciones de hacer el paro recién desde las 00 hs. del martes”. En cuanto al depósito de haberes, Fusaro aclaró que ve “muy lejano que se deposite el 34% pedido por UTA”, además de que “el mes de marzo no está negociado”. No obstante, la UTA invoca una cláusula que establece una base de negociación de $987.000, a pesar de que las empresas no pueden afrontar el pago por el aumento de costos, desactualización o impago de subsidios, entre otros factores.

Por otro lado, afirmó que efectivamente, durante los últimos meses, “hay menos servicios de colectivos”, ya que “en marzo, por ejemplo, si tomamos en cuenta el promedio de día hábil, hubo un 5% menos de kilómetros reducidos”. Por tanto, manifestó que “hasta que no se actualice la tarifa ideal, que sería de $1,200, el servicio va a seguir reducido”.