Alerta mundial por el ataque de Irán a Israel

Por primera vez en la historia, Irán desplegó artillería directamente sobre el Estado de Israel. El ataque fue una respuesta al bombardeo perpetrado sobre la embajada de Irán en Siria, hace dos semanas, por parte de fuerzas israelíes. De esta forma, la tensión escaló en Medio Oriente y en redes se llegó a hablar del posible inicio de una Tercera Guerra Mundial. “Yo le bajaría el tono y miraría la película desde un lugar menos alarmista”, sostuvo Tobías Belgrano, especialista en política internacional: “Irán avisó 48 horas antes de su ataque, el cual no estuvo apuntado a civiles sino a objetivos militares, de hecho no hubo muertos; además, dijeron que no iban a responder más”, agregó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Belgrano analizó lo sucedido y opinó que “todos ganaron con este ataque porque Irán logró mantener su legitimidad interna y sumó adeptos en el mundo árabe, mientras que Israel puede decir que necesita más apoyo de occidente”. Asimismo, aclaró que “Irán históricamente tiene terror de una guerra convencional en su territorio por el recuerdo de la guerra contra Irak que fue un desastre humanitario”.

En cuanto a las repercusiones del conflicto en la Argentina y la creación de un Comité de Crisis por parte del presidente Javier Milei, el analista geopolítico dijo que “tiene que ver con una postura habitual del gobierno de sobreposicionarse con occidente, sin buscar ninguna contraprestación, lo cual se vincula a la espectacularidad del conflicto y el interés de figurar y aparecer, lo que le puede servir internamente con algunos sectores”.