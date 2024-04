Fake You, la app que amenaza la veracidad

Federico “Galantech” presentó las funcionalidades de Fake You, una aplicación que permite crear frases en la voz de terceros, utilizando Inteligencia Artificial: “es una plataforma gratuita que tiene varios audios de personalidades de todo el mundo, en la que vos podés programar para que digan lo que quieras; también podés subir audios de la persona que desees y generar tus frases”, explicó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Galantech resaltó que “para que Fake You funcione correctamente, se debe ir escribiendo y escuchando muchas veces porque en muchas ocasiones la inteligencia artificial puede generar una pronunciación errónea”. Ello se debe a que la plataforma (todavía) no tiene una versión adaptada al castellano rioplatense.

Sin embargo, el especialista en tecnología alertó sobre la existencia de estas aplicaciones: “conforme vayan mejorando estas herramientas, que son de uso libre, pueden perjudicarnos, sobre todo a las personas que son públicamente conocidas y están más expuestas”. La consecuencia directa es la creación de noticias falsas, el uso indebido de la imagen o incluso estafas virtuales.