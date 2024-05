Los secretos del show de Milei

El presidente de la Nación presentó su nuevo libro “Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica” en el Luna Park, con un inédito show musical protagonizado por él mismo. El mandatario se prestó a cantar en vivo “Panic Show” de La Renga, con una banda integrada, entre otros, por el diputado “Bertie” Benegas Lynch y su biógrafo, Marcelo Duclos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista Erika Cabrera, presente en el evento, expresó: “realmente no hay palabras para definir lo que se vio; que un presidente haga un show musical en este contexto es para tapar cosas”. Además, destacó la presencia de la militancia y de “muchas banderas de municipios de la provincia, algo que era imposible de ver cuando ganó”. Por otro lado, resaltó la ausencia del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse: “se comenta que no fue invitado”, agregó.

Erika Cabrera también habló sobre la pronta huída de parte del público presente: “la gente fue a ver pura y exclusivamente el show; diez minutos después de empezar su discurso, la gente no entendió lo que explicaba y empezó a irse”. Por último, hizo referencia a un violento episodio que se vivió en el campo: “en un momento se dice que una persona sacó una bandera comunista o LGBT y salió violentada del lugar”.