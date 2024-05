Las relaciones diplomáticas de Milei, en la cuerda floja

El mandatario argentino se encargó de alimentar, durante toda la semana, su enfrentamiento con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras acusar a su esposa de “corrupta” y de que el país ibérico retire a su embajadora de Buenos Aires. No se trata del primer antecedente conflictivo en las relaciones diplomáticas, sino que Milei ya generó escándalos con países tales como Brasil, China, Colombia o México. Asimismo, fue tapa de la revista “Time”, lo que lo posiciona en un lugar de liderazgo internacional. ¿Eso puede traer consecuencias o beneficios para la Argentina?

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel Boente Brusa, Lic. en Ciencias Políticas, analizó el vínculo entre Milei y la política internacional e hizo foco en el último escándalo del presidente: “España es parte de la Unión Europea y de ese occidente que Milei dice representar y defender; entramos en una fuerte contradicción porque si te ponés a pelear con todos los países europeos que tengan políticas estatistas o consideradas socialistas, no te queda ninguno”. Sin embargo, expresó que el enfrentamiento no se da sólo en el plano ideológico, sino que también se vincula con la presencia de Alberto Fernández como asesor de Sánchez y la reciente decisión del gobierno español de reconocer el Estado de Palestina, en medio de la guerra en Gaza.

Por otro lado, opinó que “no se va a perjudicar el comercio vigente con España, pero sí se va a comprometer la inversión extranjera futura”. “Milei es un presidente que propugna el libre mercado y a fin de cuentas, nunca se te cerraron tantas puertas como ahora; hay ceguedad ideológica y si no tenés ningún logro o beneficio interno y a nivel externo se te cierran puertas, ¿cómo vas a hacer para gobernar?”, se preguntó. Asimismo, aseveró que “Argentina no es un país con capacidad para tener un poder o liderazgo internacional, así que no tiene sentido generar enemigos” y “no se necesita ese nivel de conflictividad”.