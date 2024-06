Baja la inflación y suben los mercados

El INDEC informó que la inflación de mayo fue del 4,2%, el número más bajo desde enero del 2022, mientras que la variación acumulada en 2024 fue del 71,9%. Asimismo, la aprobación de la Ley Bases en el Senado tuvo repercusiones positivas en los mercados internacionales: los bonos argentinos subieron un 5% y las acciones hasta un 9%. El Riesgo País, por su cuenta, bajó a 1421 puntos tras el final de la sesión en la Cámara Alta. Con todos estos números, ¿el gobierno puede estar aliviado?

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo sostuvo que la baja de la inflación obedeció a “una fuerte recesión” y a que “el gobierno tiene planchado el dólar”: “el punto débil es que siguen jugando con un tipo de cambio muy bajo, los exportadores no están liquidando y no se están sumando reservas”, alertó. Sin embargo, adelantó que “al gobierno le va a costar seguir bajando” porque en junio “se vienen aumentos de tarifas y combustibles”.

En cuanto a la reacción de los mercados, el analista económico explicó que la aprobación de la Ley Bases hizo que el mundo financiero “esté un poco más cerca de creecerle al gobierno”, teniendo en cuenta que demostró que “podrá llevar a cabo el ajuste a fuerza de una feroz represión”. Por último, se refirió a la liberación del FMI de USD 800 millones (lo que corresponde al acuerdo vigente) y la extensión del plazo del SWAP con China.