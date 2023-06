La Argentina postergó los pagos previstos al FMI

Mientras en la Argentina se afrontan las últimas horas para la definición de las listas electorales, el Gobierno agrupó dos obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (900 y 1900 millones de dólares), cuyos vencimientos debían afrontarse el miércoles y jueves pasado, y los postergó para la próxima semana.

En este contexto, seis mandatarios latinoamericanos le pidieron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que apoye la negociación argentina en el Fondo Monetario Internacional. «Es posible encontrar una salida consensuada que le permita a Argentina transitar la coyuntura en la que se encuentra», afirmaron Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay) en un escrito.

De este modo, el columnista económico José Castillo analizó la situación de la Argentina y consideró que habrá desembolso para llegar a la Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); aunque no lo que espera el Ejecutivo. No obstante, mencionó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la interna del FMI por la falta de cumplimiento del país.