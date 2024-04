Los estudiantes le marcaron la cancha a Milei

El Lic. Emmanuel Boente Brusa analizó las repercusiones políticas de la masiva Marcha Federal Universitaria, en la que se congregaron estudiantes, docentes, partidos políticos y sindicatos en reclamo por los recortes presupuestarios en las universidades públicas. “Se trata de la primera protesta real que sufre este gobierno y que no pudo evitar de ninguna manera; no le pudo poner ningún tipo de limitación porque ni siquiera pudo desplegar el protocolo antipiquete”, sostuvo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista político diferenció la movilización del pasado martes con las protestas estudiantiles que sucedieron en Chile: “el discurso de la marcha fue defensivo porque, a diferencia de otras marchas que son para conseguir derechos, acá era para mantener el derecho, que se pueda seguir impartiendo la misma lógica estudiantil, que no se desintegre ni se desfinancie; en Chile fue una crítica al sistema, acá no, y por eso fue pacífica”, resaltó.

Boente Brusa también argumentó que la masividad de la protesta se debió a que el gobierno “tocó un punto muy sensible de la sociedad argentina”: “la educación pública en general y el sistema universitario en particular son una de las principales muestras de la propia cosmovisión del argentino; el argentino interpreta la educación pública y la salud pública como el fútbol, parte de su argentinidad”, agregó.

