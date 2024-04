Educación pública en debate antes de la Marcha Universitaria

En Código de Barras, diferentes representantes de universidades nacionales participaron de un debate sobre la situación actual de la educación pública. En el encuentro se discutió sobre el financiamiento de las universidades, la participación política, las auditorías y el adoctrinamiento, entre otros aspectos. El debate se dio un día antes de la Marcha Federal Universitaria, en la que movimientos estudiantiles se movilizarán desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en reclamo por los recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Oscar Bogarin, referente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sostuvo: “nosotros no pudimos sacar aún un calendario académico del segundo cuatrimestre por la imposibilidad de planificarlo; el desfinanciamiento afecta enormemente al desarrollo de las universidades y la comunidad que las rodea; nuestra universidad está sumamente en peligro y se crean chivos expiatorios para desfinanciarlas”.

Por su parte, Javier Trimboli, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza, resaltó la importancia, no solo de defender el presupuesto universitario, sino también la calidad académica: “la preocupación en nuestra universidad es muy grande y es una situación que no tiene precedentes; la calidad educativa está siendo golpeada porque es muy difícil que se sumen nuevos docentes y no hay dinero para construir más aulas o sostener el equipamiento de carreras como medicina o arquitectura”.

A diferencia de lo expresado por los referentes de la UNLZ y UNLaM, Rocío Gómez, presidenta de la Juventud de Republicanos Unidos de la provincia de Buenos Aires y estudiante de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, hizo foco en la falta de control sobre las universidades: “no hay control sobre lo que sucede y el presupuesto no se ve reflejado en la realidad de los estudiantes; tenemos infraestructuras de muchos años y, sin embargo, encontramos que se utiliza el aparato de la universidad para terminar siendo un océano de cargos y contratos para una cierta corporación universitaria; queremos que la universidad pública dé educación a los estudiantes y que vuelvan a ser el centro de importancia”, agregó.

