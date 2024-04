Los senadores se aumentaron el sueldo en 35 segundos

Se destapó la polémica en el Congreso de la Nación. En el día de ayer, el Senado debatió los pliegos de embajadores de la Argentina en diferentes países, pero, sobre el final, trató sobre tablas un proyecto de resolución que contemplaba un aumento abismal de sus dietas, triplicando su monto actual. En concreto, los senadores tardaron 35 segundos en triplicarse el sueldo y ahora van a cobrar, en bruto, $7.200.000, de los cuales $4.500.000 son de salarios, $1.800.000 de gastos de representación y $900.000 de desarraigo.

La votación fue a mano alzada, por lo que no quedó registrado oficialmente quiénes votaron a favor o en contra de la iniciativa. La Libertad Avanza se excusó sosteniendo que votaron en contra, es decir, no levantaron la mano. Sin embargo, para el registro oficial todos votaron a favor, ya que ninguno de los presentes explicitó su voto en contra, por lo que el acta de votación exhibe un voto positivo por cada uno de los presentes.

En este contexto, Victoria Villarruel salió a defenderse en X (ex Twitter) y dijo que no es senadora, por lo que no puede participar del debate, además de que no va a percibir dicho aumento. Concretamente, la vicepresidenta no tiene responsabilidad legal por dicho motivo. En Labor Parlamentaria no tuvo voz ni voto al tratarse de un proyecto de resolución, pero semanas atrás se expresó a favor de dicho aumento en una entrevista televisiva.