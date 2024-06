FMI y bonistas en duda con la Argentina

El gobierno argentino viene de celebrar la aprobación de la octava revisión del Fondo Monetario Internacional y el consecuente desembolso de USD 800 millones. Sin embargo, para el economista José Castillo, el organismo internacional de crédito mantiene su desconfianza en el futuro del plan económico de Javier Milei: “para el FMI, una cosa es que cumplas las metas y otra cómo las estás cumpliendo; ellos siguen planteando dudas sobre la sustentabilidad en el mediano plazo y sostienen que el tipo de cambio está mal”, explicó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico arrojó dudas sobre la aprobación de la novena o décima revisión y sostuvo que “no hay ni ampliación de fondos ni discusión de un nuevo acuerdo”. En este contexto, alertó sobre la presencia de papers de grandes bancos internacionales que recomiendan no invertir en el país: “los bonistas privados, es decir, los especuladores internacionales, tampoco le prestas a la Argentina y Barclays, uno de los principales bancos de inversión del mundo, dice explicitamente que no recomienda a sus clientes comprar activos argentinos porque no hay ninguna garantía”.

¿Cómo el gobierno puede generar esa confianza que necesita? Según José Castillo, se puede hacer en el largo plazo si se sigue con el ajuste y con las reformas estructurales (la reforma laboral, previsional y las privatizaciones) o en el corto plazo dependiendo de las reservas. No obstante, el economista alertó que “las reservas no están creciendo sino que se están achicando”: “en las últimas semanas está saliendo plata del Banco Central, encima los sojeros te están vendiendo a cuentagotas y nadie te presta un peso”, advirtió.