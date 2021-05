Se presentaron proyectos para eximir de impuestos y otorgar créditos a comercios en CABA

Se presentaron en la Legislatura dos proyectos de ley que impulsaban el otorgamiento de un crédito de $500 000 para los comerciantes de parte del Banco Ciudad, la eximición del pago del ABL durante tres meses a los negocios de la Comuna 8 y la creación de un programa de capacitación en logística de venta electrónica.

En los textos, se detalló que la idea era que el préstamo del Ciudad fuera durante los meses del invierno y que se estableciera un pago en 30 cuotas con un interés del 29%. Además, según el creador de los escritos, el legislador Eugenio Casielles, los vecinos del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) manifestaron estar preocupados por el precio de los alquileres.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Casielles enfatizó que, por la quita de los subsidios a causa de la apertura de las diferentes actividades, durante enero y febrero, cerró un 25% de los comercios porteños, debido a que muchos no se habían recuperado. También recalcó que, como había un interés, no se le pedía a la entidad bancaria que regalara el dinero.

Sin embargo, destacó que la Ciudad se había visto afectada por la reducción de los recursos percibidos a través de la coparticipación y por la baja de la recaudación en impuestos, aunque, según él, el distrito contaba con fondos. En esa línea, subrayó que el año pasado, se había votado la Ley de Emergencia Sanitaria, que le habilitaba al Gobierno un capital no registrado en el presupuesto.

En consecuencia, el ideólogo de las propuestas señaló que la discusión estaba en la utilización de ese caudal y que la Ciudad se financiaba a partir de los aportes de los ciudadanos. Por lo que, en su teoría, el organismo debía brindarles utilidades a los vecinos.

A la vez, resaltó que, en los barrios sureños de CABA, la situación se agravaba debido a la cantidad de empleo no formal. Asimismo, Casielles sostuvo que la sociedad no tenía esperanzas de progreso y culpó a los dirigentes que prometían cosas y no cumplían y a los que decían que todo era «malo».