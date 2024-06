Sospechas sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia

El ex comandante del ejército boliviano, Juan José Zúñiga Macías, entró al Palacio de Gobierno de La Paz acompañado de 200 hombres armados y dos blindados que tumbaron la puerta de la sede gubernamental. La intención de los insubordinados, en palabras de Zúñiga, era “cambiar el gabinete” y “liberar los presos políticos” como Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, vinculados al golpe de Estado a Evo Morales en 2019. Finalmente, el golpe fracasó a las 3 horas cuando el presidente Arce tomó juramente a una nueva cúpula militar que ordenó el repliegue de las tropas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Carlos Arana, periodista de Bolivia y director del canal Posdata TV, expresó que lo sucedido no puede ser calificado como un Golpe de Estado sino como “un conato berreta generalesco que no llegó a ningún resultado gracias a Dios”. En el mismo sentido, destacó algunos momentos que siembran dudas sobre lo ocurrido: “los golpes son de noche no a las 2 de la tarde, el titular del golpe jamás entra a la Casa de Gobierno delante de sus soldados y lo más curioso es que el Jefe de Casa Militar y el equipo de seguridad del presidente dejaron que se enfrente en persona a los propios insurrectos”. Consultado sobre la posibilidad de que haya sido un autogolpe, algo denunciado por el propio Zúñiga cuando fue detenido, el periodista dijo: “no me corresponde hacer esa afirmación, pero los datos son imposibles de detener”.

En este contexto, Arana resaltó la interna entre el presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales, ambos contendientes para ser candidato a presidente de Bolivia por el MAS: “mañana 28 de junio, Evo convocó a un congreso para definir al candidato; quien sea elegido presidente en 2025 será el más importante porque será quién cierre el nuevo ciclo del litio en Bolivia; no me cabe duda que lo que pasó ayer empodera a Arce en la interna porque hoy encarna la defensa de la democracia y le ganó la pulseada a Evo Morales”, destacó.