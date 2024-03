Donald Trump, bien encaminado hacia la Casa Blanca

El magnate y ex presidente de los Estados Unidos pisa cada vez más fuerte en las primarias republicanas, además de lograr una victoria en la justicia norteamericana, debido a que un fallo de la Corte Suprema lo habilitó a aparecer en las boletas electorales. La decisión se da luego de haber sido denunciado por su presunta implicación en la toma del Capitolio en enero del 2021. “Las instituciones no iban a correr el riesgo de repetir esa situación inhabilitando a Trump porque tiene un núcleo duro muy radicalizado y si no llegaba a ser candidato, todo podría tornarse muy complicado”, expresó Tobías Belgrano, especialista en política internacional.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Belgrano sostuvo que no cree que Joe Biden pueda llegar a ser reelegido y dio sus motivos: “de por sí, el establishment progresista de centro izquierda está siendo cada vez más discutido en el mundo, pero también quedó muy degradado por su gestión y sus credenciales en la economía interna no fueron buenas”. En consecuencia, la imagen positiva de su vicepresidenta, Kamala Harris, también se vio afectada: “su imagen es traccionada por la de Biden, así que también es mala”, afirmó.

En cuanto a la interna republicana, el analista político expresó que Javier Milei “le podría servir mucho a Donald Trump en la campaña electoral”, debido a su protagonismo en el escenario internacional: “hay una parte de su discurso que está interpelando a occidente y, como la agenda social de centro izquierda está en discusión, Milei toca esa fibra de occidente; en este sentido, la agenda de Milei es la que más se asemeja a la de Trump”, resaltó.