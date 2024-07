Festival cultural y solidario homenajeando a Mercedes Sosa

Este lunes, además de toda la propuesta cultural en la previa al natalicio de la cantora tucumana, se recolectarán frazadas, elementos de higiene, vasos térmicos y útiles escolares, entre otros objetos que luego serán donados.

En FRECUENCIA ZERO, Agustín Conejeros de Centros Culturales Vuela el Pez, uno de los espacios organizadores de la propuesta, brindó algunos detalles de la situación actual de las personas en situación de calle en la CABA: «En la cual no hay vacantes disponibles en los paradores. Eso se suma a un detrimento de las políticas públicas, que ya de por sí eran paupérrimas. Ya no hay operativo FRÍO, no se reparten frazadas ni comida. Sabemos que estas medidas son paliativas pero ni siquiera eso está”.