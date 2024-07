El intento de magnicidio de Trump y la bronca estadounidense

Donald Trump fue herido el pasado sábado en un mitín político en la localidad de Butler, en Pensilvania, en plena campaña presidencial. El ex presidente sufrió un impacto en su oreja y debió ser atendido de urgencia, en tanto la policía abatió al tirador, un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks. Asimismo, uno de los asistentes al acto murió tras ser impactado por las municiones. El hecho desató una serie de especulaciones e impulsó a Trump a convertirse oficialmente en el candidato republicano, además de ungir al senador de Ohio, James David Vance, como su vicepresidente.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el especialista en política internacional, Tobías Belgrano, opinó sobre la percepción del votante estadounidense sobre lo ocurrido, no solo con el intento de homicidio sino también con la organización de la Copa América: “si me pongo en el lugar del votante, escucho a Trump decir que EE.UU es cada vez un más país del tercero mundo y veo estos hechos, me daría mucha bronca; lo que pasó el finde marca un cierto punto a favor del relato de Trump de que el establishment político estadounidense está en una”, resaltó.

Por otro lado, destacó que, en cuanto a la campaña electoral, el sector económico está muy dividido ya que “los demócratas tienen una agenda de izquierda, pero siguen siendo económicamente capitalistas”: “antes la percepción del votante era que Bush y Obama eran lo mismo en el contenido duro, pero Trump rompe con eso y dice venir a proteger a los americanos que el sistema está escupiendo, entre otras cosas, porque es más barato producir en México”, agregó.